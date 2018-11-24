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اليوم جنايات دمنهور تواصل جلساتها لمحاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 06:53 ص
اليوم جنايات دمنهور
اليوم جنايات دمنهور تواصل جلساتها
جمالات الدمنهورى
تواصل اليوم السبت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، نظر جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، وذلك لسماع الشهود وتصريح بإصدار صورة رسمية من كتاب ألفه المتهم الثاني "فلتاؤوس"، وتم طبعه بالمطبعة الكائنة بالدير.

وكانت جلسة هيئة المحكمة ، التي انعقدت أول نوفمبر الجارى قد أمرت بفض أحراز القضية، "العصا" المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث أنكر المتهم الأول "وائل تواضروس" استخدامها في ارتكاب الجريمة، وكما تم فض حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني" فلتاؤس المقاري".

واستمعت المحكمة لشهادة الأب "جبرائيل"، أول من رأى المجني عليه عقب قتله، أثناء ذهابه لحضور القداس يوم الحادث كما استمعت لسكرتير البابا تواضروس والعميد خالد عبد الحميد وكيل الإدارة العامة للبحث الجنائى واللواء محمد هندى مدير مباحث البحيرة.
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