الديوانى: الاستثمار الملائكي أهم الطرق التمويلية فى أوروبا

أكد الدكتور شريف الديوانى ، مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنتدى الإقتصادي العالمي الأسبق، أن تمويل مشروعات ريادة الأعمال يحتاج الى وجود حاضنات تقوم بالاستثمار فى تلك المشروعات من خلال أدوات مالية مختلفة حسب حاجة وحجم المشروع.



قال الديوانى ، لـ"صدى البلد"إن نمو مراكز ريادة الأعمال فى مصر يتطلب تسهيلات تمويلية من البنوك وتذليل كافة العقبات الاجرائية التى تواجه تلك المشروعات مطالبا بدراسة نموذج "الاستثمار الملائكى "أحد أهم الطرق التمويلية فى أوروبا حيث تقوم احد الشركات الكبرى بالاستثمار فى أكثر من مشروع صغير وذلك مقابل نسبة من الأرباح في المستقبل مما يساهم فى نمو هذا القطاع ويدعم شباب رواد الأعمال.



أوضح الديوانى، أن القوانين المنظمة لمزاولة النشاط فى مصر بحاجة إلى مراجعة تتناسب مع التطور التجاري والاستثمارية المنتشرة فى العالم وذلك لاتاحة الفرصة امام دخول أنشطة جديدة للاستثمار فى مصر.