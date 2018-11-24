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منوعات

حصد 5 ملايين مشاهدة.. شاب يحتفل بعيد الميلاد على صوت أمه المتوفاة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
عزة عاطف
"أردت أن أصنع شيئًا يجعل الناس تحتضن آباءهم، عائلاتهم وأصدقاءهم" .. هذا ما وصف به «فيل بيستال» الفيديو الذي اعتبره جميع سكان بريطانيا والعديد من بلدان العالم بأنه أفضل من مليون جنيه استرليني، والذي أبكى مذيعا برنامج "صباح الخير بريطانيا".

«الحب هدية» أو «Love is gift»، أطلق فيل هذا الإسم على الفيلم الذي يحمل بداخله سيل من المشاعر التي يفتقدها العديد من الناس، فيظهر بطل الفيلم القصير وهو شاب يقوم بحساب الأيام يوم بيوم حتى يأتي موعد "عيد الميلاد" فيحتفل فيه بشريط مسجل لصوت أمه التي توفت ولم تشاركه الاحتفال إلا بصوتها.

تخطى الفيلم الـ 5 ملايين مشاهدة، يقول فيل لصباح الخير بريطانيا "إطلاق الفيلم كان قرار وليد اللحظة الأخيرة، فقد كنت صانع أفلام محبط، وأردت أن أصنع شيئًا يحقق صدى مع الناس، فهو تذكير بشئ ننساه دائمًا خلال حياتنا المهنية المشغولة، ألا وهو .. الأسرة أولًأ".

الغريب أن تكلفة صناعة هذا الفيلم لم تتعدى الـ50 جنيه استرليني، يقول فيل أنه صُدم عندما قارن الناس فيلمه بأحد أشهر إعلانات عيد الميلاد "جون لويس"، وأنه بكى عندما راسله أناس قد فقدوا أحبائهم مؤخرًا قائلين بأن تلك الفكرة جعلتهم يتأقلمون أكثر، وقال بعض الآباء بأنهم نادمون لأنهم وضعوا الكثير من القيود على أبنائهم".
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