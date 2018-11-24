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فن

تامر حسني يغني ناسيني ليه في حفله بالجامعة البريطانية ..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 04:41 ص
تامر حسني يغني ناسيني
تامر حسني يغني ناسيني ليه في حفله بالجامعة البريطانية
عبد العزيز جمال
أحيا النجم تامر حسني، حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة داخل الجامعة البريطانية، بحضور الآلاف من مختلف الأعمار.

وقدم تامر عددا من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها أغنية "ناسيني ليه" ، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية بعد طرحها في ألبومه الجديد "عيش بشوقك".

الحفل يقام ضمن سلسلة حفلات " ايجيبت كاليندر" للتاكيد على المناخ الآمن بمصر في كافة المجالات، حيث من المقرر أن يشهد عام ٢٠١٩ اكتر من ١٥ حفلا بمشاركة العديد من النجوم العالميين ومصر والعالم العربي.
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