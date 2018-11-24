وكيل مجلس النواب : الرئيس السيسي صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس دولة مدنية قوية في مناخ الاستثمار والبنية التحتية وأنشأ أكبر شبكة طرق ومدينة إدارية.



وأضاف "وهدان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين : "إن مصر تحولت لدولة جاذبة للاستثمار بحسب التقارير الاقتصادية الأخيرة، وبدأت تخرج من عنق الزجاجة بالمشروعات العملاقة".



وأوضح وكيل مجلس النواب أن الرئيس السيسي سيسطر التاريخ اسمه بأنه صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي الذي أسس مصر الحديثة.

