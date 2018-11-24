ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وكيل مجلس النواب : الرئيس السيسي صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
عبد العزيز جمال
أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أسس دولة مدنية قوية في مناخ الاستثمار والبنية التحتية وأنشأ أكبر شبكة طرق ومدينة إدارية.

وأضاف "وهدان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين : "إن مصر تحولت لدولة جاذبة للاستثمار بحسب التقارير الاقتصادية الأخيرة، وبدأت تخرج من عنق الزجاجة بالمشروعات العملاقة".

وأوضح وكيل مجلس النواب أن الرئيس السيسي سيسطر التاريخ اسمه بأنه صاحب التنمية الحقيقة بعد محمد علي الذي أسس مصر الحديثة.
loading...

ترشيحاتنا

بعد حرمانهما من الإنجاب.. زوجان يتبرعان بـ7 ملايين جنيه لبناء مدرستين

بهذه الأعمال يزيد الله بركته على عبده

ضبط 577 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان في حملة ليلية.. صور

في عيد ميلاد المهندسة سوزان نجم الدين.. ترامب سر عدم رؤيتها لأبنائها

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو

الكويت تكشف حقيقة منع قطريين من دخول الإمارات

سيول عارمة تجرف السيارات في أحياء مكة.. فيديو

سامح النعماني يكشف مفاجأة جديدة عن الشهيد الراحل

نانسي عجرم ببطن ممتلئة في احتفالية دبي.. صور

سيد عبدالحفيظ يطير إلى ألمانيا الاثنين

تعرف على البلدان الأكثر سخونة على وجه الأرض

موجز الأخبار: وزيرة البيئة في ماراثون دراجات بشرم الشيخ.. وغادة عبدالرازق تعاود الظهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

أهالى السادات للمسئولين: مفيش مواصلات ولا تعليم ولو حد تعب بيموت.. صور

فيديو

أحمد سمير فرج: العلاقة بين الحضري وجماهير الدراويش متوترة.. فيديو
أحمد سمير فرج: حال الإسماعيلي لا يسر عدو ولا حبيب.. فيديو
أحمد سمير فرج: من المستحيل مشاركة فريق في 4 بطولات في وقت واحد..فيديو
أحمد سمير فرج: الرباط الصليبي حرمني من الانتقال إلى أندرلخت البلجيكي.. فيديو
زكريا ناصف: أزمة الأهلي تحتاج إلى مشرط جراح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟