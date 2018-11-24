اكتشاف منطقة بالدماغ تساعد في علاج الشلل الرعاش

عثر العلماء على منطقة جديدة صغيرة من الدماغ، يمكن أن تساعد في إيجاد علاج لمرض الشلل الرعاش والحركي، لثلاثين عاما اشتبه العلماء بوجود هذه المنطقة لكنهم غير قادرين على رؤيتها، لذا فقد وصفوا هذا الاكتشاف بالعثور على «نجم جديد».



يقول البروفيسور «جرورج باكسينوس» من المعهد العصبي الأسترالي، والذي عثر على تلك المنطقة الخفية "الفضل يرجع للتقنيات الفريدة والخيالية في اكتشاف المنطقة التي أطلقنا عليها اندوريستيفورم، وهي غير موجودة سوى بداخل البشر مما يجعل نوعنا فريدا من نوعه، فلم تكن موجودة بأي من الحيوانات التي أجرينا عليها الدراسات".



تقع المنطقة بالقرب من مفصل الحبل الشوكي الدماغي، هذا هو المجال الذي يجمع بين المعلومات الحسية والحركية لتحسين التوازن والأنشطة الحركية الدقيقة، يقول باكسينوس "لا يمكنني أن أخمن وظيفتها، ولكن بالنظر إلى الجزء من الدماغ حيث تم العثور عليها، فقد تكون لها دور في التحكم الحركي الدقيق".



وأضاف "قد يساعد اكتشاف المنطقة الباحثين في استكشاف علاجات الأمراض بما في ذلك مرض باركنسون ومرض العصبون الحركي" .. يصيب مرض الشلل الرعاش واحد من كل 500 شخص، ويعيش حوالي 127000 شخص في المملكة المتحدة مع هذه الحالة، وفقًا لدايلي ميل.



فهو يسبب تصلب العضلات، بطء الحركة، الهزات، اضطراب النوم، التعب المزمن، الضعف العام، ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة شديدة، ويحدث المرض العصبي الحركي عندما تتوقف الخلايا العصبية المتخصصة في الدماغ والنخاع الشوكي التي تسمى العصبونات الحركية عن العمل بشكل صحيح .



يستخدم علماء الأعصاب الذين يجرون أبحاثًا حول الأمراض العصبية أو النفسية بالفعل خرائط البروفيسور باكسينوس لتوجيه عملهم، فالأطالس التي وضعها للدماغ هي الأكثر دقة لتحديد هياكلها، ومستخدمة في جراحة المخ والأعصاب.