صحف الكويت.. إسبانيا تؤكد تطلعها لتعزيز الاستثمار في مصر.. السيول تغرق العراق وتقتل العشرات.. تونس تقر رسميا المساواة في الميراث بين الجنسين.. هجوم على القنصلية الصينية في باكستان

السيسي يتفقد أنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة

جريفيث يزور ميناء الحديدة وعرض أممي للإشراف على المرفق

انطلاق الانتخابات البلدية والنيابية في البحرين

السعودية تنفي مزاعم هيومن رايتس ووتش بالتعذيب

قتيلان في هجوم على قنصلية الصين في مدينة كراتشي الباكستانية

ترمب يندد بأخبار كاذبة زعمت استيائه من وزير الخزانة





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وأفردت صحيفة "الأنباء" تقريرًا مطولًا يستعرض زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية إلى تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وكذلك المراحل الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح.





وقالت "القبس" إن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى تأييدها لقرار مجلس الاتحاد الاوروبي باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرار تجميد أموال أسرة مبارك في مارس 2011 وتم تمديد القرار خلال السنوات التالية.





ونشرت "الجريدة" تقريرًا يسلط الضوء على التقلبات الجوية التي تشهدها معظم المحافظات المصرية، مشيرةً إلى أن موسم الأمطار الغزيرة في مصر أمس، بعدما شهدت معظم محافظات الوجه البحري والقاهرة والجيزة موجة من الأمطار التي سببت في بعض المناطق سيولا، وهو ما جعل المحافظات المختلفة تعلن حالة الاستنفار تحسبا لمواجهة أي طارئ مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة من انخفاض درجات الحرارة المصحوبة بسقوط أمطار غزيرة والتي تبلغ ذروتها اليوم.





وأفادت "الوطن" بأن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أدى صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في سيناء أمس، بالتزامن مع الذكرى الأولى لأكبر هجوم إرهابي في تاريخ مصر استهدف المصلين في المسجد 24 نوفمبر 2017، مما أسفر عن مقتل 311 شخصا، وشدد جمعة في خطبته على ضرورة التكاتف لمواجهة أصحاب الفكر المنحرف.





ونقلت "الجريدة" عن سفير إسبانيا بالقاهرة، رامون خيل سازار قوله، في تصريحات له أمس، إن الاستثمارات الإسبانية في مصر تركز على قطاعي الطاقة المتجددة والاستشارات الهندسية، وأشار إلى أن أحد أهم محطتين لإسالة الغاز في مصر إسبانية وتقع في دمياط، وأن شركات مدريد تتطلع إلى زيادة استثماراتها في مصر مع زيادة وتيرة الاكتشافات الجديدة للغاز.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الإعلام السعودية نفت بشكلٍ قاطع مزاعم بشأن تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب، قائلة في بيان لها: "التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية و(هيومن رايتس ووتش) عن تعرض معتقلين في السعودية للتعذيب لا أساس لها من الصحة، المزاعم الغريبة التي وردت واقتبست عن (إفادات) مجهولة أو (مصادر مطلعة) هي مختلقة وغير صحيحة".





وذكرت "الجريدة" أنه مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لعقد مشاورات سلام بين أطراف النزاع اليمني مطلع ديسمبر المقبل، عرضت الأمم المتحدة أن تلعب دورا إشرفيا في إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة ميليشيات جماعة "أنصار الله" المتمردة أمس، وذلك تزامنا مع اجتماع المبعوث الخاص مارتن غريفيث بإدارة الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين أمس، في حين تمت عملية تبادل أسرى بين الحكومة والمتمردين بتعز قبيل جولة مشاورات سلام مرتقبة.





وقالت "الراي" إن رئيس بلدية الشرقاط في شمال العراق أكد أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم ونزح آلاف آخرون عن ديارهم بسبب سيول انهمرت حول البلدة، مشيرًا إلى أن سيولا انهمرت في محافظة ذي قار في جنوب البلاد وإن منزلا انهار مما أدى إلى وفاة اثنين من سكانه، وأن نحو ثلاثة آلاف شخص تشردوا بعد أن تركوا ديارهم.





وطالب مسئولون في مدينة تكريت، وهي عاصمة محافظة صلاح الدين، بإرسال طائرات هليكوبتر للإنقاذ والمساعدة في عمليات الإجلاء.





وأفادت "القبس" بأن مجلس الوزراء في تونس صدق، أمس الجمعة، على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مشيرةً إلى أن الحكومة ستعرض المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.





وأوضحت "الأنباء" أن مملكة البحرين تشهد اليوم إجراء انتخابات نيابية وبلدية يتنافس فيها 427 مرشحا على شغل عضوية المجلسين النيابي والبلدي، مشيرةً إلى أن الانتخابات النيابية والبلدية تأتي وسط اجراءات أمنية وقانونية لازمة لتأمينها بما يضمن فتح مراكز الاقتراع بموعدها المقرر وممارسة الناخبين حقهم الدستوري في أجواء آمنة، حيث اتخذت وزارة الداخلية البحرينية جميع الاجراءات المطلوبة لتكثيف انتشار الدوريات للعمل على تحقيق الانسيابية اللازمة في الحركة المرورية.





وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دعا من روما المجتمع الدولي إلى العمل على تجاوز عجزه وفرض التغيير توصلا إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.





دوليًا، أبرزت "الراي" مقتل شرطيان اليوم خلال منعهما مسلحين من اقتحام قنصلية الصين في كراتشي كبرى مدن باكستان، في هجوم تبنته مجموعة انفصالية تعتبر بكين "ظالمة"، لافتةً إلى أن هذا الهجوم يعد الأول من نوعه الذي يستهدف مصالح صينية في باكستان حيث تستثمر بكين عشرات المليارات من الدولارات، أعلن وزيران باكستانيان إن قوات الأمن قامت بإحلال الأمن في المنطقة وقتلت المهاجمين.





وذكرت "الأنباء" أن انفجار هز مسجدا في قاعدة للجيش الأفغاني خلال صلاة الجمعة ما أدى الى مقتل أو إصابة عدد من الجنود، وفق أعلنه مسؤولون.



