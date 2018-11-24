أم تغسل ابنها 23 مرة بالشامبو والمسحوق بسبب الفازلين

أجبرت أم على غسل شعر ابنها 23 مرة بعدما أغرق جسده بـ«الفازلين» ليبدو في أحسن صورة خلال يومه الأول بالحضانة، الطفل «لوكاس» يبلغ فقط من العمر 3 سنوات أراد أن يخطف الأنظار من أول يوم ولكن بالطريقة الخاطئة.



تقول الأم «جيميلي ستيوارث» أنها قضت أكثر من 6 ساعات في محاولة يائسة منها لغسل مادة مضادة وعازلة للماء باستخدام الماء، الصابون ومسحوق الغسيل، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.



قررت العمل بإحدى النصائح الموجودة على شبكة الانترنت بعد محاولات كثيرة من البحث، انتهت بها إلى استخدام بودرة "التلك"، ولكن بدلًا من أن تزيل البودرة الفازلين تحول لوكاس إلى كتلة من العجينة اللزجة.



استغرق الأمر 23 عملية غسيل باستخدام الشامبو والكثير من التمشيط للحصول على مظهر أفضل، تقول جيميلي "كدت أن أبكي عندما رأيته على تلك الحالة، رغم أنه بدا في غاية الهدوء!".