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حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 07:48 ص
تعرف على الحالة المرورية
تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية
عبد العزيز جمال

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح "هشام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم السبت تشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية نظرا لأن اليوم أجازة رسمية للدولة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لملاحظة الحالة المرورية على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن، كما ناشد السائقين بمراعاة الحيطة والحذر نظرا لوجود شبورة مائية كثيفة خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية السريعة ، أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن.

ونصح بتشغيل المساحات باستمرار في حالة سقوط الأمطار والسير بسرعات منخفضة مع مضاعفة مسافات الأمان بين السيارات مع استخدام الانوار الامامية والخلفية على الطرق السريعة.

كما نوه إلى إنكسار ماسورة صرف صحي بحي البساتين أدت إلى ظهور كثافات مرورية من زهراء المعادي الي المعادي ، وإغلاق جزئي لكوبري 6 أكتوبر لتطوير وإصلاح الفواصل المعدنية بمحافظة الجيزة.

كما أشار إلى غلق طريق عيون موسى بجنوب سيناء بسبب السيول وتم إعادة فتحه منذ قليل.

ونوه الخبير المروري إلى استمرار الإغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأشار "هشام" إلى غلق كوبري الجلاء جزئيا ، بسبب إصلاح الفواصل المعدنية للكوبري.

ونوه "هشام" إلى أن التحويلات المرورية الخاصة بمستخدمي كوبري الجلاء، سوف تكون على النحو التالي؛ القادم من ميدان التحرير اتجاه ميدان الجزيرة سوف يتم تحويله إلى شارع سرايا الجزيرة بدلًا من شارع التحرير اتجاه شارع الجلاء، والقادمين من شارع مستشفى المعلمين سوف يتم تحويله اتجاه شارع سرايا الجزيرة أو كوبري قصر النيل.

وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.
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