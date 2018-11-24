موسم شتاء ممطر في سيناء.. استعدادات لتفادي المخاطر.. والتوسع في زراعات القمح والشعير

معاناة أبناء المدن وفأل خير على أبناء البادية

التوسع في زراعات العروة الشتوية والقمح والشعير

سحب المياه من أماكن تجمعها بشوارع العريش

رفع درجة الاستعداد تحسبا لوقوع سيول بوسط سيناء

وقال مصطفى على إن المياه تراكمت بكميات كبيرة على الطرق الرئيسية، لدرجة أنها أثرت على السيارات الحديثة لوصول المياه إلى موتور السيارة، وقد عمل مجلس المدينة على رفع المياه في هذه المناطق طوال يوم أمس لإتاحة الفرصة لمرور السيارات.





وشدد على ضرورة وجود تصريف لهذه المياه إلى المناطق الرملية المحيطة باستخدام مواسير صرف 6 بوصات، علاوة على إنشاء بلاعات لتصريف مياه الأمطار داخل الكتلة السكانية.

سقوط الأمطار يمثل معاناة لدى المواطنين في المدن لغرق الشوارع، بينما يمثل فرحة لدى أبناء البادية الذين يستفيدون منها في ري الزراعات على مساحات كبيرة، خاصة المحاصيل الشتوية.وقد تعرضت محافظة شمال سيناء مع حلول موسم الشتاء إلى ظروف جوية سيئة وأمطار رعدية غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة ورياح شديدة، والتي تسببت في قطع التيار الكهربي عن عدد من الأحياء والقرى، وتراكم الكثبان الرملية على الطرق السريعة والفرعية، موجهة إنذارا مع بداية شتاء هذا العام.وقال محمد أبو هاني إن موسم الأمطار خير وفأل حسن على أبناء البادية في المناطق الواسعة، حيث يسارع المواطنون لزراعة مساحات كبيرة من القمح والشعير، وكذلك إنشاء زراعات العروة الشتوية من مختلف الخضراوات تحت الأنفاق البلاستيكية لإنتاج الخيار والكانتلوب والفلفل.وأثرت الأمطار على الحركة التجارية والأسواق، وأدت إلى تجمع كميات كبيرة من المياه في الشوارع الرئيسية، وكذلك الفرعية، بينما تشربت الأرض المياه على الطرق السريعة، كما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدًا من السائقين وبطئا في حركة السير خشية وقوع حوادث.وتفقد اللواء وليد المعداوي، رئيس مجلس ومدينة العريش، تجمعات الأمطار بشوارع العريش بعد سقوط أمطار ليلة أمس، رافقه عيد بكير، سكرتير المجلس، بالإضافة إلى مجموعات عمل من إدارة تحسين البيئة وهيئة المياه والصرف الصحي لمتابعة فتح البالوعات وتصريف المياه، للعمل على شفط مياه الأمطار، حيث تم تم تشكيل فرقة تدخل سريع للتعامل مع الأزمات التي تتعرض لها العاصمة خلال موسم سقوط الأمطار والشتاء.وقال المعداوي إن الفرقة بدأت عملها برفع 3 أعمدة إنارة سقطت بسبب شدة هبوب الرياح، وتمت إعادة فتح طريق الفاتح أمام حركة السير في نفس اليوم، كما تم التنسيق مع شركة المياه بإرسال عربة كسح لمدارس السكاسكة ومسجد الميدان، وتم إرسال عربات صيانة لكشافات الإنارة.وأضاف أن شدة هبوب الرياح أدت إلى تراكم الرمال على الطرق الفرعية، ومع زيادة معدلات سقوط الأمطار في المرات القادمة لذا فإنه من المتوقع وقوع سيول كما يتوقع الإخباريون من كبار السن.وتابع: "تسبب هبوب الرياح الشديدة أيضا في سقوط الأسلاك الهوائية في المناطق الصحراوية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بسبب تعرض الأعمدة والأسلاك إلى العوامل الجوية، والتي ينتج عنها تهالك الأسلاك والأعمدة الكهرباء.من جانبه، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، إنه تم رفع درجات الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء، حيث تقوم المحافظة بتنفيذ عدد من الإجراءات في مقدمتها فتح الطرق بإزالة الرمال المتراكمة والسير في تنفيذ خطط لتغيير الأسلاك الكهربائية الهوائية إلى كابلات أرضية، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح.