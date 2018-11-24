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الوزراء: المحافظات على استعداد تام لاستقبال موسم السيول .. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 08:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
أكد اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، ورئيس قطاع الأزمات والكوارث، أن غرفة العمليات على علم سابق بمواعيد النوات الموسمية الخاصة بالأمطار بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ووزارة الري، مما يمكنها من الاستعداد لها مسبقًا.

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن كافة المحافظات كانت على استعداد تام للتصدي للسيول في المناطق التي كان من المحتمل سقوط الأمطار فيها.

وأشار "هريدي" إلى أن هناك عددا من المحافظات تأثرت أكثر من غيرها بالأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أمس، لكن دون وقوع أي ضرر على أي منهم، مشيرًا إلى أنه تم إغلاق نفق الطور بشمال سيناء احترازيًا، لضمان عدم وقوع أي كوارث، مؤكدًا على عودة السير عليه مرة أخرى منذ صباح اليوم.
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