ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

دراسة: انخفاض متوسط العمر في المجتمعات الأكثر فقرا ببريطانيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
أ ش أ
تتزايد الفجوة بين متوسط العمر المتوقع لأغنى قطاعات المجتمع، وأكثرها فقرا في المملكة المتحدة، وفقا لبحث جديد أجرته جامعة "إمبريال كوليدج" لندن.

فقد كشف البحث، الذي نشر في دورية "لانسيت" للصحة العامة، أن متوسط العمر المتوقع لأفقر النساء في بريطانيا قد انخفض منذ عام 2011، فيما يوضح الباحثون إنه اتجاه "مثير للقلق الشديد".

وقامت الدراسة، التى تم تمويلها من قبل "مؤسسة ويلكوم ترست"، بتحليل بيانات مكتب الإحصاء الوطني عن جميع الوفيات المسجلة فى بريطانيا بين عامي 2001- 2016، أى ما يعادل 7،65 مليون حالة وفاة.

كما كشفت النتائج أن فجوة العمر المتوقع بين أكثر قطاعات المجتمع ثراء وأشدها حرمانا زادت من 6.1 عام فى عام 2001 إلى 7.9 فى عام 2016 للمرأة ، ومن 9 إلى 9 سنوات لدى الرجال.

وكان متوسط العمر المتوقع للنساء فى أكثر المجتمعات حرمانا فى عام 2016 ، يبلغ 78.8 عاما ، مقارنة بنحو 86.7 عاما فى المجموعة الأكثر ثراء.

وبالنسبة للرجال، كان متوسط العمر المتوقع 74 سنة بين أفقر الأشخاص، مقارنة بنحو 83.8 عام بين الأغني.. كما كشفت النتائج أيضا أن متوسط العمر المتوقع للمرأة فى أفقر المجتمع قد انخفض بمقدار 0.24 عام منذ 2011.

وقال البروفيسور "ماجد عزتى "، الأستاذ فى كلية الصحة العامة فى جامعة "إمبريال" كوليدج:" إن إنخفاض متوسط العمر المتوقع فى المجتمعات الأكثر فقرا يعد مؤشرا مقلقا للغاية لحالة صحة البريطانيين ، ويظهر أننا نترك أكثر الفئات ضعفا دون تقدم يد العون لهم.

وأضاف:" لدينا حاليا عاصمة من العوامل التى يمكن أن تؤثر على الصحة، والتى تؤدى إلى وفاة الفقراء الأصغر سنا ، مشيرا إلى الركود المهنى يضطر العديد من الأسر العاملة اللجوء إلى بنك الطعام ، وذلك بسبب إرتفاع اسعار الأطعمة الصحية الطازجة مقارنة بالأغذية المعالجة غير الصحية ، مما يجعلها بعيدة عن متناول الفقراء".

وتابع "عزتى "بقوله :" إن ضغوط الإنفاق على الصحة وعمليات التخفيض على الخدمات الحكومية المحلية منذ عام 2010 ، كان لها تأثير كبير على المجتمعات الأكثر حرمانًا ، مما أدى إلى ظهور أمراض مثل السرطان الذي يتم تشخيصه بعد فوات الأوان .

وتشير الدراسة إلى أن الفقراء في بريطانيا يتوفون من أمراض يمكن الوقاية منها ومعالجتها، وتوصي بزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية والاجتماعية في المناطق الأكثر حرمانًا ، وإجراء حكومي وصناعي من أجل القضاء على انعدام الأمن الغذائي وجعل خيارات الغذاء الصحي أكثر بأسعار معقولة.
loading...

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد يصطدم بـ برشلونة في الصراع على قمة الليجا

اليوم.. استمرار الأمطار على القاهرة والوجه البحري وانخفاض في الحرارة

أعراض تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية

وزير المالية يصدر قرارا بتعيين سيدتين من شباب الوزارة لمنصب معاونا الوزير

وزير التعليم: 3 روابط إلكترونية لمعرفة أخبارنا الرسمية غير المفبركة

قطريليكس تفضح الدور القطري المشبوه لتمويل الإرهاب في الهند.. فيديو

أخطاء يرتكبها مرضى السكري خلال العلاج

الاصطدام يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد عرض أولى حلقاته

عين في السماء تكشف أهرامات الجيزة بدقة غير مسبوقة

المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق

انهيار منزلين في واقعتين منفصلتين دون إصابات في سوهاج

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في ستوكهولم.. 15 ديسمبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

خطأ فادح أفسد إطلالة عبير صبري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

فيديو

برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو
الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو
المرور يدعو المواطنين للالتزام بقواعد القيادة الآمنة على الطرق
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بمحافظات الجمهورية .. فيديو
المرور: سيولة على جميع الطرق في مختلف الأنحاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟