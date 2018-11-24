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أخبار البلد

منظمات المجتمع المدنى تشارك بمعرض منتجات من المخلفات بمؤتمر التنوع البيولوجي

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
حنان توفيق
قامت عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات بعرض منتجاتها البيئية المصنوعة من مواد معاد تدويرها بالمعرض المقام على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، حيث عرضت جمعية الفيروز بالعريش مفارش وستائر وقبعات وحقائب تسوق مصنوعة من مخلفات الأغنام (صوف) وبواقى الأقمشة ومخلفات النخيل، حيث تعد تلك المنتجات نتاج تشغيل أكثر من ٣٠٠ سيدة وفتاة من أجل دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال وتعريف الجمهور بالتراث السيناوى وكيفية الاستفادة من المخلفات كموارد وعدم إهدارها.

كما شاركت جمعية النباتات الطبية بمدينة سانت كاترين بماكيت لفراشة سيناء الزرقاء التى تستوطن منطقة جبال سانت كاترين، وذلك باستخدام أغلفة الكتب والكراسات القديمة تم صنعها بأيدى الأطفال، حيث تحرص الجمعية على توعية وتثقيف الأطفال بالكائنات المحيطة بهم.

كذلك قامت مؤسسة النافذة للفن المعاصر للتنمية بقرية الفخارين بمصر القديمة بتقديم منتجات من إعادة تدوير المخلفات الزراعية من شجر الموز وورد النيل وسعف النخيل وقش الأرز، حيث يتم تصنيع أكثر من ١٢٠ منتجا من الورق يصلح لاستخدامات متعددة ، كما تقوم المؤسسة بتدريب جميع الفئات العمرية لاستغلال المخلفات الزراعية في صناعة الورق وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع.

وتأكيدًا على الدور الهام للمرأة السيناوية فى صناعة المنتجات اليدوية المتميزة قامت جمعية تنمية وحماية البيئة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء بعرض مجموعة من المنتجات البدوية كحقائب السوق المصنوعة من بواقى الأقمشة بهدف الحد من استخدام البلاستيك، حيث تعد جمعية تنمية وحماية البيئة بمدينة بئر العبد من الجمعيات الرائدة التى تقوم بحملات للتوعية بأهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة بمنطقة شمال سيناء.
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