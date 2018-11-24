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الوزراء: نعمل على مدار اليوم لتأمين المواطنين من أخطار السيول ..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
رئيس مجلس الوزراء،
رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى دبولي
ندى فتح الله
نفى اللواء علي هريدي، رئيس غرفة العمليات المركزية التابعة لمجلس الوزراء، ورئيس قطاع الأزمات والكوارث، ما تردد أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بانقلاب سيارة محملة بالزيت عند الكيلو 109 على طريق السويس، مما أعاق حركة المرور.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يتلقى تقريرًا كل ساعة بخصوص الأحوال الجوية والمرورية واستقرارها في كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن التنبؤات الدقيقة لا ينبغي أن تكون لأكثر من 3 أيام فقط.

وأوضح أن الإدارة تعمل على مدار الـ24 ساعة للمتابعة والتأكد من توفير معايير السلامة للمواطن المصري.

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