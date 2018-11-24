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الداخلية توزع 500 علبة حلوى المولد النبوي هدية لمرضى السرطان بالأقصر.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 09:49 ص
الداخلية توزع 500
الداخلية توزع 500 علبة حلوي "المولد النبوي"
شمس يونس
قدمت وزارة الداخلية كمية من حلوى المولد، بلغت 500 علبة كهدية بمناسبة المولد النبوي الشريف لتوزيعها على المرضى من المسلمين والأقباط داخل الأقسام بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية في دعم المرضى في مسيرتهم للعلاج من السرطان، والتأكيد على أن وزارة الداخلية تدعم جميع أوجه العمل المجتمعي وعلاج المرضى بالمجان.

ومن جانبه صرح الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، أنه تم إستلام كميات من حلوى المولد لتوزيعها على مرضى المستشفى والمقدمة من جمعية "أمان الخير" التابعة لوزارة الداخلية فى مجال المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، والتي سيتم توزيعها على جميع المرضي المتواجدين داخل أروقة وأقسام المستشفى المختلفة، مضيفًا أن تلك المساعدات والهدايا خلال الاحتفالات من قبل رجال وزارة الداخلية، تعتبر أكبر وأجمل أعمال الدعم المجتمعي والحكومي للمستشفيات التي تعالج المرضى بالمجان، وكذلك لمساندة المرضي بالسرطان لمواصلة طريقهم في مواجهة هذا الخطر بكل قوة.
الداخلية توزع 500 علبة حلوى المولد النبوي هدية لمرضى السرطان بالأقصر.. صور
الداخلية توزع 500 علبة حلوى المولد النبوي هدية لمرضى السرطان بالأقصر.. صور
الداخلية توزع 500 علبة حلوى المولد النبوي هدية لمرضى السرطان بالأقصر.. صور
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