كيت ميدلتون تكسر الأعراف الملكية وتثير خلافا في القصر

كشف فيلم وثائقي عن خلاف نشب قبل 7 أعوام في القصر الملكي وتحديدًا في زفاف الأمير ووليام وكيت ميدلتون، بسبب تسريحة شعر العروس، حيث رفضت دوقة كامبرديج طلب ممثلي العائلة المالكة بقيامها بربط شعرها وعمل تسريحة عالية خلال الاحتفال الرسمي للزواج، طبقًا لكل العرائس السابقين بالعائلة.





ولكن كيت والأمير وليام يحبان أن يكون شعرها مسدولا، الأمر الذي لم يمر بسلام ووقعت مشكلة حقيقية انتهت بإرضاء جميع الأطراف، وهي أن ترفع جزءا من شعرها وتترك الباقي منسدلًا على كتفيها.



