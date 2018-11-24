كيت ميدلتون تكسر الأعراف الملكية وتثير خلافا في القصر

كشف فيلم وثائقي عن خلاف نشب قبل 7 أعوام في القصر الملكي وتحديدًا في زفاف الأمير ووليام وكيت ميدلتون، بسبب تسريحة شعر العروس، حيث رفضت دوقة كامبرديج طلب ممثلي العائلة المالكة بقيامها بربط شعرها وعمل تسريحة عالية خلال الاحتفال الرسمي للزواج، طبقًا لكل العرائس السابقين بالعائلة.
ولكن كيت والأمير وليام يحبان أن يكون شعرها مسدولا، الأمر الذي لم يمر بسلام ووقعت مشكلة حقيقية انتهت بإرضاء جميع الأطراف، وهي أن ترفع جزءا من شعرها وتترك الباقي منسدلًا على كتفيها.
وأشار الفيلم الوثائقي للصحفي "آشلي بيرسون" إلى أن هذا ليس الانتهاك الأول لتقاليد العائلة المالكة، فكان الانتهاك الأكبر هو أن يتزوج الأمير وليام من شخصية عادية، ووقع الزوجين تحت مقصلة الانتقاد ولكن كيت أثبتت للجميع أنها زوجة وأم رائعة.