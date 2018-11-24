برلماني: الإنسان هو الهدف الرئيسي لجميع قيم الأمن القومي .. فيديو

قال الدكتور إيهاب سعد، استشاري طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إن المؤتمر الشرق الأوسطي الثاني لأورام العيون وجراحات الشبكية سوف ينعقد على مدار يومين متتاليين، على أن يناقش في أهم التطورات والمستجدات في أورام العيون.





وأضاف "سعد"، في تصريحات خاصة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن أورام العيون دارجة جدًا في مجتمعاتنا العربية، حيث أننا معرضين للشمس بشكل كبير، إضافة لزيادة نسبة زواج الأقارب في مجتمعاتنا.



