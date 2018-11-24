الأهلي يعود للتدريبات بعد الخسارة أمام الوصل في كأس زايد.. اليوم

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات عصر اليوم باستاد مختار التتش تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت وعلى رأسه محمد يوسف القائم بأعمال المدير الفني وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة.



ويحاول يوسف خلال الساعات القليلة المقبلة تجهيز لاعبيه لمواجهة المقاولون المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات مسابقة الدورى بعد ان ضاع حلم لقب كأس زايد للأندية أبطال.