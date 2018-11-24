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اقتصاد

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24 نوفمبر 2018

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، السبت 24 نوفمبر 2018، بأسواق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 2 إلى 3.75 جنيه للكيلو.

وتراوحت البطاطس من 6.50 إلى 7.50 جنيه للكيلو، والبصل من 2.50 إلى 4.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات، والفاصوليا بـ8 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات.

وسجل الخيار 3 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيهًا، البسلة بـ9 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5.50 جنيه، والجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة بـ7 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والفراولة من 10 إلى 15 جنيها، والكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات.
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