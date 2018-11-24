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حوادث

إجراءات أمنية مشددة لتأمين محاكمة قتلة رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:21 ص
إجراءات أمنية مشددة
إجراءات أمنية مشددة لتأمين محاكمة قتلة رئيس دير أبو مقار
جمالات الدمنهورى
وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط محكمة إيتاى البارود الابتدائية، تواصل "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر، محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، في قضية مقتل رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

وكانت هيئة المحكمة الجلسة، قد شهدت بجلستها التى انعقدت أول نوفمبر الجاري، فض أحراز القضية، "العصا" المستخدمة في ارتكاب الجريمة، حيث أنكر المتهم الأول "وائل تواضروس" استخدامها في ارتكاب الجريمة، كما تم فض حرز الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الثاني "فلتاؤس المقاري".

واستمعت المحكمة إلى شهادة الأب "جبرائيل"، أول من رأى المجني عليه عقب قتله أثناء ذهابه لحضور القداس يوم الحادث، كما استمعت إلى سكرتير البابا تواضروس، والعميد خالد عبد الحميد، وكيل الإدارة العامة للبحث الجنائى، واللواء محمد هندى، مدير مباحث البحيرة.

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