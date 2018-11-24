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حوادث

عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعى بعد تعطلها بسبب سقوط الأمطار

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
عودة الحركة المرورية
عودة الحركة المرورية بالطريق الزراعى
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال المرور بمديرية أمن البحيرة، قبل قليل، من إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عقب انحراف سيارة نقل بمطلع كوبري التوفيقية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسبب سقوط الأمطار فى انحراف إحدى السيارات النقل وتوقفها بمطلع كوبرى التوفيقية بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بدائرة مركز كوم حمادة، مما تسبب فى إعاقة سير السيارات بالطرق المشار اليه وتمكن رجال المروى من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بانحراف إحدى السيارات النقل وتوقفها بمطلع كوبرى التوفيقية بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه خلال سير سيارة نقل بمقطورة غربية قيادة "رضا ا ع" 55 سنة سائق ومقيم كفر الزيات بمحافظة الغربية، بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيده، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مما أدى لانحرافها وتوقفها بعرض الطريق، ولم يسفر عن ذلك إصابات، ولكن حدثت إعاقه جزئية بالطريق لمدة 15 دقيقة، وتم تسيير حركة المرور بالطريق تنسيقًا والإدارة العامة للمرور.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم المركز وجار العرض على النيابة العامة.

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