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خالد العناني: جهود وزارة الآثار مستمرة للإعلان عن اكتشافات جديدة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
كريـم الخـطيب
أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منذ قليل عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة القرنة بالبر الغربي بالأقصر.

وقال «العناني» خلال مؤتمر صحفي، إن هذه المقبرة التى تم اكتشافها رقم 33، وجد 2 تابوت واحد منهم يحمل اسم الريشي للأسرة الـ 17، والثاني يتبع الأسرة الـ 18، موضحا أن التوابيت بداخلهم الموميوات.

وأوضح أن وزارة الآثار لها جهود يومية للإعلان عن اكتشافات اثرية بشكل دوري بحضور وسائل الإعلام العالمية، مؤكدا أن وكالة الأنباء العالمية حريصة على متابعة الاستكشافات الجديدة.
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