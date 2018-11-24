أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 نوفمبر في مصر

تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم السبت الموافق 24 -11- 2018، بين 855 جنيه للطن وحتى 880 جنيه فى الحد الأقصى بارتفاع 5 جنيهات للحد الأدنى للسعر بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.



وسجل سعر الطن من القومية للأسمنت الحد الأقصى للسعر بقيمة 880 جنيه للطن، تبعه الطن من مصر بنى سويف 875 جنيه، وسجل كلا من السويدى وأسمنت العريش 870 جنيه للطن.



وسجل سعر الطن من حلوان وطرة والسويس وجنوب الوادى للأسمنت 860 جنيها للطن، فيما سجل طن أسمنت سيناء والعريش وشورى والعسكرى بنى سويف والمسلة 855 جنيها.



واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.



وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.