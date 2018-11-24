ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم السبت 24 نوفمبر في مصر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
تراوحت أسعار طن الأسمنت خلال تعاملات، اليوم السبت الموافق 24 -11- 2018، بين 855 جنيه للطن وحتى 880 جنيه فى الحد الأقصى بارتفاع 5 جنيهات للحد الأدنى للسعر بالمقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وسجل سعر الطن من القومية للأسمنت الحد الأقصى للسعر بقيمة 880 جنيه للطن، تبعه الطن من مصر بنى سويف 875 جنيه، وسجل كلا من السويدى وأسمنت العريش 870 جنيه للطن.

وسجل سعر الطن من حلوان وطرة والسويس وجنوب الوادى للأسمنت 860 جنيها للطن، فيما سجل طن أسمنت سيناء والعريش وشورى والعسكرى بنى سويف والمسلة 855 جنيها.

واستقر سعر الحديد عند معدلاته السابقة، فسجل سعر حديد المصريين 12 ألفًا و250 جنيها للطن، فيما سجل حديد عز 12 ألفًا و350 جنيهًا، وحديد العتال 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد عطية 12 ألفًا و250 جنيهًا.

وسجل حديد بشاي 12 ألفًا و250 جنيهًا، وبلغ سعر حديد المراكبي 12 ألفًا و250 جنيهًا، والجيوشي وحديد مصر ستيل 12 ألفًا و250 جنيهًا، وحديد العشري 12 ألفًا و250 جنيهًا.
loading...

ترشيحاتنا

حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة

محمد بن راشد يرحب بولي العهد السعودي بطريقته الخاصة

الأرصاد: انخفاض شديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع ..فيديو

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

أعراض تؤكد إصابتك بالغدة الدرقية

الأهلي يعود للتدريبات بعد الخسارة أمام الوصل في كأس زايد.. اليوم

البحوث الإسلامية تكشف عن 8 معجزات لرسول الله لا يعرفها الكثيرون

عين في السماء تكشف أهرامات الجيزة بدقة غير مسبوقة

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. اليوم السبت

وزير الآثار يعلن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالأقصر

وفد من وفاق سطيف يصل القاهرة للتعاقد مع كارتيرون

مصطفى وزيري يكشف عن اكتشافات أثرية جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

فيديو

تعرف على استعدادات الدولة لموسم الأمطار والسيول هذا العام
خالد العناني: جهود وزارة الآثار مستمرة للإعلان عن اكتشافات جديدة
جانو فغالي: الشحرورة صنعت نفسها بنفسها.. فيديو
مصطفى وزيري يكشف عن اكتشافات أثرية جديدة
أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟