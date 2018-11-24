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حوادث

طالبة بالبحيرة تحاول الانتحار بالحبة السامة لخلافات مع زميلتها

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:38 ص
طالبة بالبحيرة تحاول
طالبة بالبحيرة تحاول الانتحار بالحبة السامة
جمالات الدمنهورى
أقدمت طالبة بالصف الثاني الإعدادي على الانتحار وتناولت الحبة السامة "حبوب تخزين الغلال" ما تسبب فى إصابتها بحالة تسمم فوسفورى لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات بينها وبين زميلتها فى المدرسة وتم نقل الطالبة مركز السموم بطنطا.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة من المستشفى العام بوصول " شروق ح ا " 13 سنة طالبة بالصف الثانى الإعدادى ومقيمة بقرية خربتا بدائرة المركز مصابة "ادعاء تسمم فسفورى"، وتم تحويلها لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا بمحافظة الغربية.

وبسؤالها قررت بتناولها جزء من قرص مبيد حشرى "خاص بحفظ الغلال"، لمرورها بحاله نفسية سيئة بسبب وجود خلافات بينها وبين زميلتها فى المدرسة، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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