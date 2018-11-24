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أخبار البلد

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:20 ص
صدى البلد
حنان توفيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة؛ صباح اليوم، السبت، تطوير البنية التحتية لمركز الزوار بمحمية رأس محمد.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى تحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الإنسان والكوكب".

وعقب الافتتاح الرسمي لمركز زوار محمية رأس محمد، تم تنظيم جولة داخل مركز الزوار.
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور
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