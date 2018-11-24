الحماية المدنية تحرر 45 بلاغ حرائق ومفرقعات في الغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم، السبت، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 45 بلاغ حريق ومفرقعات، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال يوم واحد.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية لقي إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 8 بلاغات حرائق متنوعة، و35 مخالفة فى مجال الوقاية من أخطار الحريق، و2 بلاغ مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة".



وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

