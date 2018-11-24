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جانو فغالي: الشحرورة صنعت نفسها بنفسها.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
جانو فغالي
جانو فغالي
ندى فتح الله
قالت جانو فغالي، ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، إنه في الفترة الأولى لقدوم الشحرورة لمصر لم يقدم لها أحد يد العون والمساعدة، وهي من صنعت نفسها بنفسها.

وأضافت "فغالي"، خلال لقائها ببرناج "هذا الصباح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن نجاحات الفنانة صباح عندما بدأت بالظهور، لفتت الأنظار إليها، حيث كان كل ممن الفنان محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش مؤمنين بموهبتها، إضافةً إلى السيدة أم كلثوم.

وأشارت إلى أن الفنانة صباح كانت تربطها علاقة وطيدة بالعديد من الفنانين المصريين، من بينهم الفنان عبد الحليم حافظ.
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