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أخبار البلد

التصديري للحاصلات: مباحثات مع دول الخليج لتطبيق حظر التصدير على المخالفين فقط

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية المصرية
جمال صلاح الدين
كشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن إجراء مباحثات بين المجلس والجهات المعنية في دول الخليج؛ للاتفاق على تطبيق حظر استيراد الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة، في حال وجود أي مخالفات على المصدر المتجاوز، وليس على الدولة ككل.

وقال "الدمرداش"، في تصريح لـ«صدى البلد»، إنه من حق دول الخليج أن تعاقب المستورد المخالف؛ لأن هناك مستوردين يلجأون للاستيراد من جهات غير معتمدة، كما أن هناك مصدرين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة، وهو ما يزيد من أزمة سلامة الغذاء.

وأكد أن المعايير والاشتراطات الخليجية على الحاصلات الزراعية المصدرة مشددة بدرجة كبيرة، ولا توجد في دول العالم الأخرى، ومع ذلك نلتزم بها ونعمل على تطبيق الشروط والتراخيص المطلوب.

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