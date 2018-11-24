رجل يعتزل البشر ويتقاسم حياته مع دب.. فيديو

ويظهرهما المقطع وهما يتعانقان، ويقوم الدب بالطبطبة على صاحبه ويقفان في الشرفة مع بعضهما.





جدير بالذكر أن عائلة بان تيليينكو تربي الدبين سيميون وأبه ستيبان.





قرر رجل روسي أن يهجر البشر ويكون صداقة قوية مع دب ضخم، ليتقاسمان الحياة سويًا داخل منزل واحد، من أكل وشرب وأحضان إن لزم الأمر.فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم العلاقة التي تربط الرجل الروسي والذي يدعى "يوري بانتيليينكو"، وصديقه الدب الضخم البني، والذي أطلق عليه اسم" سيميون".