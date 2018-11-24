ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

رجل يعتزل البشر ويتقاسم حياته مع دب.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
نهى حمدي
قرر رجل روسي أن يهجر البشر ويكون صداقة قوية مع دب ضخم، ليتقاسمان الحياة سويًا داخل منزل واحد، من أكل وشرب وأحضان إن لزم الأمر.

فقد أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم العلاقة التي تربط الرجل الروسي والذي يدعى "يوري بانتيليينكو"، وصديقه الدب الضخم البني، والذي أطلق عليه اسم" سيميون".

ويظهرهما المقطع وهما يتعانقان، ويقوم الدب بالطبطبة على صاحبه ويقفان في الشرفة مع بعضهما.

جدير بالذكر أن عائلة بان تيليينكو تربي الدبين سيميون وأبه ستيبان.


loading...

ترشيحاتنا

محمد بن راشد عن وفاة خاشقجي : نحن مع السعودية في السراء والضراء

محمد بن راشد يرحب بولي العهد السعودي بطريقته الخاصة

خالد العناني: جهود وزارة الآثار مستمرة للإعلان عن اكتشافات جديدة

رجل يعتزل البشر ويتقاسم حياته مع دب.. فيديو

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

حبس عاطلين سرقا 60 ألف جنيه من شقة بالنزهة

اليسا تعترف بوجود قصة حب.. وتخفي هوية حبيبها

الأهلي يعود للتدريبات بعد الخسارة أمام الوصل في كأس زايد.. اليوم

تردي خدمات مكاتب التموين يتصدر عناوين الصحف اليوم ..فيديو

اغتنم.. عملان حرص رسول الله على أدائهما بعد كل صلاة

فى عيد ميلاد رشوان توفيق .. 7 معلومات عنه أبرزها فقدانه ابنه الوحيد

علي جمعة: ترك صلاة الفجر بسبب النوم ليس حراما في هذه الحالة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

فيديو

تعرف على استعدادات الدولة لموسم الأمطار والسيول هذا العام
خالد العناني: جهود وزارة الآثار مستمرة للإعلان عن اكتشافات جديدة
جانو فغالي: الشحرورة صنعت نفسها بنفسها.. فيديو
مصطفى وزيري يكشف عن اكتشافات أثرية جديدة
أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟

هل تؤيد منع إقامة المهرجانات الإعلامية بدون موافقة الأعلى للإعلام ؟