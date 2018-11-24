مؤتمر الاتحاد العربى لعمال البلديات والسياحة بمشاركة 8 دول .. صور

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، وذلك بفندق ميريديان هليوبليس بمشاركة 8 دول هي مصر، وسوريا، والعراق، ولبنان، والسودان، وفلسطين، وليبيا، والكويت، وذلك من أصل 12 دولة.



ويأتى هذا المؤتمر برئاسة نبيل العاقل أمين عام اﻻتحاد العربى، وبحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الادارية والاجتماعية، وبعض رؤساء الاتحادات العمالية.



وقال هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية: إن الاجتماع يعقد تحت رعاية وتنظيم واستضافة النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بمصر، ويناقش قضايا الأمن الاقتصادي والسياحي للدول المشاركة، كونه أحد مصادر الدخل العام للدول.