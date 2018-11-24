عرض للمنتجات البيئية السيناوية بشرم الشيخ

شارك عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة شمال سيناء العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات في المعرض المقام على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد بشرم الشيخ.



وعرضت جمعية الفيروز بالعريش خلال المعرض منتجاتها من مفارش وستائر وقبعات وحقائب تسوق مصنوعة من مخلفات الأغنام "صوف" وبواقى الأقمشة ومخلفات النخيل، وتعد تلك المنتجات نتاج تشغيل أكثر من 300 سيدة وفتاة من أجل دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال وتعريف الجمهور بالتراث السيناوى وكيفية الاستفادة من المخلفات كموارد وعدم إهدارها.



وعرضت جمعية تنمية وحماية البيئة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء مجموعة من المنتجات البدوية، وذلك تأكيدًا على الدور الهام للمرأة السيناوية فى صناعة المنتجات اليدوية المتميزة، كحقائب السوق المصنوعة من بواقى الأقمشة بهدف الحد من استخدام البلاستيك، حيث تعد الجمعية من الجمعيات الرائدة التى تقوم بحملات للتوعية بأهمية الحفاظ على الطيور المهاجرة بمنطقة شمال سيناء.



كما شاركت جمعية النباتات الطبية بمدينة سانت كاترين بماكيت لفراشة سيناء الزرقاء التى تستوطن منطقة جبال سانت كاترين، وذلك باستخدام أغلفة الكتب والكراسات القديمة تم صنعها بأيدى الأطفال، حيث تحرص الجمعية على توعية وتثقيف الأطفال بالكائنات المحيطة بهم.



وقدمت مؤسسة النافذة للفن المعاصر للتنمية بقرية الفخارين بمصر القديمة منتجات من إعادة تدوير المخلفات الزراعية من شجر الموز وورد النيل وسعف النخيل وقش الأرز، حيث يتم تصنيع أكثر من 120 منتجا من الورق يصلح لاستخدامات متعددة، كما تقوم المؤسسة بتدريب جميع الفئات العمرية لاستغلال المخلفات الزراعية في صناعة الورق وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع.