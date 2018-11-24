مصدر: 100 مليار جنيه استثمارات تضيع بسبب خلاف الولاية على الأراضي الصناعية

ولفت المصدر إلى أنه من المقرر أيضا طرح نحو 11 مليون متر مربع خلال العام المقبل 2019، إضافة الى طرح 8 ملايين متر مربع فى 2020 ليصل إجمالى الاراضى المطروحة وفقا لخطة الدولة 60 مليون متر مربع، وذلك بعد أن طرحت التنمية الصناعية نحو 30 مليون متر مربع خلال عامى 2016 و2017 الا انه ومع تلك الضغوط والخلافات التى ظهرت من قبل المجتمعات العمرانية لن تستطيع تنفيذ قوانين الدولة وخططها التنموية، حيث يخالف قانون التراخيص الصناعية الذى يجعل هيئة التنمية الصناعية هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية، وتمسك هيئة المجتمعات العمرانية بولايتها على الأراضى بما فيها الأراضى التى تصلح لأن تكون أراضى صناعية.





أكد مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية، أن القانون الذى صدر لمنح هيئة التنمية الصناعية حق الولاية على الأراضي الصناعية، لم يتم تفعيله حتى الآن، ولم تنقل أى مساحات من الأراضي حتى الآن للهيئة، وأن هيئة المجتمعات العمرانية ما زالت مسيطرة على مقاليد الأمور، وهو ما يؤدى الى طرد نحو 100 مليار جنيه حجم المشروعات الاستثمارية، وفقا للطلبات المقدمة للهيئة من قبل مستثمرين محليين وأجانب وتنتظر توافر الأراضى، وهو ما يعكس مدى عرقلة خطط الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن الهيئة لم تتلق أى طلبات من المجتمعات العمرانية بعدم تطبيق قانون ولاية التنمية الصناعية للأراضي الصناعية، إلا أن هناك ضغوطات تمارسها أطراف فى اللجنة التى شكلها المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من الوزارت المعنية، لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، ووضع توصيات تسهم فى إتاحة الأراضى المرفقة، بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة خلال سبتمر الماضي، لنقل تبعية الأراضي إلى المجتمعات العمرانية.وتابع المصدر قائلا: "إن التوصية تتعارض مع قانون أملاك الدولة وقانون هئية التنمية الصناعية واللذان منحا التنمية الصناعية دون غيرها الحق فى وضع السياسات العامة والخطط اللازمة للتنمية وتحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية والقواعد والشروط المنظمة لاستغلالها وأيضا حق طرحها، لافتا الى أن ذلك رغم صدور القانون بناء عليه تشكيل لجنة مشتركة بين المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية الصناعية بهدف تيسير عمليات نقل تبعية الأراضى إلى الصناعة.وأشار المصدر إلى أن تعنت المجتمعات العمرانية في منح الأراضي الصناعية للتنمية الصناعية يعيق خطة التنمية لطرح 11 مليون متر خلال عام 2018 الجارى، لافتا الى أن ما تم طرحة منذ بداية العام حتى الآن لم يتجاوز نحو مليون متر مربع فقط، وهى عبارة عن "شواغر" ومساحات تم سحبها من مستثمرين غير جادين، وأن المجتمعات العمرانية أو المحافظات لم تمنح للتنمية الصناعية مترا واحدا من الأراضي.واكد المصدر أن الخلاف عاد مرة أخرى بين وزارتى الإسكان والصناعة، والذى استمر لاكثر من 5 سنوات سابقا، بعد فسخ بروتوكول تعاون بين الطرفين لتنظيم آليات تخصيص أراضى النشاط الصناعى عام 2011، لافتا إلى أن التنمية الصناعية خططت هذا العام لطرح 6 ملايين متر فى السادات و4 ملايين فى برج العرب بالإسكندرية ومليون متر "شواغر" ليصبح إجمالى الطرح 11 مليون متر مربع.