استقرار نسبى بحالة الجو ومحافظ البحيرة يشرف على أعمال رفع مخلفات الأمطار.. صور

تشهد محافظة البحيرة حالة من الاستقرار النسبي فى حالة الطقس اليوم، السبت، بعد أن أغرقت الأمطار الغزيرة شوارعها وعزلت المواطنين فى منازلهم وحجبتهم عن شراء احتياجاتهم على مدار يومى الخميس والجمعة، ومازال بوغاز رشيد مغلقا وحركة الصيد والملاحة متوقفة بسبب ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وحرصا على سلامة الصيادين.



وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد تفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار من شوارع مدينة التى تحولت لبرك ومستنقعات من المياه

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر، والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياه بنطاق الشوارع، وكذا استعداد محطات الصرف الزراعي ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الاعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها.



وأكد اللواء هشام عبد الغني امنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة للتعامل مع الأمطار لإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ وإدارات الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة سقوط الأمطار وتلقى جميع شكاوى المواطنين وحلها أولا بأول.



وناشد المحافظ المواطنين بالاتصال الفوري على الجهات المختصة "الوحدة المحلية – شركة المياه" أو على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالة وجود اى مشاكل بسبب سقوط الأمطار مطالبا الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بتأمين السلع والمواد الغذائية المتواجدة بجمعية سوق الجملة والمجمعات الاستهلاكية خلال تسريب المياه ورفعها على طبالي خشبية لتأمينها ضد سقوط الأمطار.