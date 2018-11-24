طالب ثانوي يقتل مُعلمته أثناء درس خصوصي في الإسكندرية وتحقيقات النيابة تكشف عن مفاجأة

قررت نيابة أول المنتزة بالإسكندرية اليوم، السبت، حبس طالب ثانوى لقيامه بقتل معلمته طعنا بسكين أثناء تلقيه درسا خصوصيا داخل منزلها بمنطقة ميامي شرقي المدينة، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معه.



وأمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام لنيابات المنتزه في الإسكندرية، بإخطار قسم الأدلة الجنائية، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.



البداية عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد العثور على جثة مدرسة داخل الشقة سكنها بعقار بمنطقة ميامي.



وتبين من المعاينة وجود جثة المدعوة"هانم.م" 59 عاما، مدرسة مادة الكيمياء بالمرحلة الثانوية، داخل الشقة سكنها وبها طعنات بمختلف أنحاء الجسم.



وجه مدير أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف ذكى، مدير إدارة البحث الجنائي لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



وتوصلت جهود البحث إلى أن مرتكب الحادث هو المدعو"سيف.س" 16 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، وجرى ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة.



وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة معه قال الطالب أنه توجه إلى منزل المجنى عليها لتلقي درس خصوصي في مادة الكيمياء وطلب منها إحضار كوب مياه ثم قام باخراج سلاح أبيض"سكين" من حقيبته وسدد لها طعنات أودت بحياتها، معللا ذلك لخوضه ألعاب إلكترونية على الانترنت.