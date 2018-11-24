استمرار سقوط الأمطار بمراكز الغربية.. والمحافظ: جارِ رفع وكسح المياه

تعرضت مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي، لسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، مع انخفاض درجات الحرارة مما تسبب فى إعاقة حركة المارة بالشوارع وارتباك حركة المرور بالطرق.



وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استمرار حالة الطوارئ بجميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية والقطاعات الخدمية حتى تحسن الطقس، كما انتشرت الدوريات المرورية على الطرق، لتنظيم الحركة المرورية.



ووجه "السعيد" رؤساء المدن والأحياء بالاستمرار في شفط المياه الموجودة بالشوارع تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.



كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات شفط المياه التابعة لها لمواجهة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع أولا بأول.



وفي السياق نفسه، أعلنت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار.