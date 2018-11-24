المدعي بالحق المدني عن الدولة يطالب بتعويض 130 مليون جنيه في أنصار بيت المقدس

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.





وطالب المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن الدولة بتعويض مدنى مؤقت ضد جميع المتهمين بمبلغ مائة وثلاثون مليون جنيه موْقت عن الأضرار التى لحقت الجهات والمصالح المختلفة من الجريمة .





وأضاف المستشار أشرف مختار أنه تم الادعاء من أول جلسة فى مواجهة جميع المتهمين وقدمنا مستندات رسمية بهذه الأضرار ونتابع الجلسة باستمرار لحين الانتهاء من سماع الشهود حتى تتم المرافعة وفق ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية طبق لنص المواد من 251 وما بعدها .





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وحضور معتز زكريا رئيس نيابة امن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد



