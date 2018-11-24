نور إيهاب تهدي الميدالية الذهبية في الكاراتيه لمجلس إدارة الأهلي

فازت نور إيهاب، لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي،بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجمهورية تحت 16 سنة، في وزن + 59 كجم.





وكانت اللاعبة قد حققت الفوز في جميع مباريات الفريق بدوري الناشئات والشابات، كما حافظت على تصدرها لبطولة الجمهورية للعام الخامس على التوالي.





وتستعد «نور» للانضمام للمنتخب الوطني وخوض التصفيات المؤهلة لبطولة العالم.





وأهدت نور إيهاب، الفوز لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، متمنية له العودة سالمًا بعد إجراء الجراحة واستكمال العلاج بألمانيا.



