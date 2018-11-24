الغندور:غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة السفن

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه تم غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية؛ وحفاظًا على سلامة السفن واللنشات القطارات والأرصفة.





وأضاف «الغندور»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه تم عمل استعدادات قبل بداية فصل الشتاء تتعلق بالمباني والسفن بالميناء، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة السفن لحظة بلحظة.





وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى أن السفن المتراكية على الأرصفة تعمل بشكل طبيعي وعمليات الشحن والتفريغ، وإنما لا يسمح الآن بدخول أو خروج السفن، مؤكدًا أن الغلق يتم من خلال أٍسباب معينة منها حالة الطقس وسرعة الرياح.