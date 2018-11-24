التعليم الفني بالقليوبية ينظم لقاءات توعوية للقضاء على فيروس سي

واصلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فعاليات حملة الكشف والتوعية لطلاب ومعلمي وموظفي التعليم بالمحافظة برعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.



وقال المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، إنه تم تنظيم لقاءا توعويا بالقاعة الكبرى بمدرسة بنها الزراعية تزامنا مع حملة "مليون صحة" لمكافحة فيروس "سي" بحضور عماد عبد الوهاب مسؤول ملف الحملة بمديرية التربية والتعليم ومشاركة 90 منسقا من مدارس التعليم الفني و150 طالبا وعددا من أولياء الأمور ليكونوا سفراء لنقل الوعي إلى جميع الطلاب والمجتمع المحيط.



وأكد الصادق أن الحملة التي تستهدف توقيع الكشف الطبي على طلاب التعليم الثانوي ستنطلق اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل بجميع المدارس على مستوى المحافظة مشيرا إلى أهمية المشاركة في الحملة والقيام بالتحليل للكشف المبكر عن المرض والعلاج منه وإلى دور المنسقين في تيسير الإجراءات ومساعدة اللجان الطبية أثناء قيامها بواجباتها وكذا التواصل مع كافة الجهات ذات الصلة.



وأوضح مدير عام التعليم الفني أن المستهدف يوميا الكشف الطبي على قرابة المائة طالب وأكد أن التعليم الفني برجاله قادرون على نجاح الحملة وتقديم النموذج المثالي ليحتذى به الجميع.



وكانت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد شهدت حملة لتوقيع الكشف الطبي على موظفي ديوان مديرية التربية والتعليم والتي استهدفت 1300 موظفا بالديوان وقام طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية، وعددا من قيادات المديرية بإجراء التحاليل الطبية، والإشراف على تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.