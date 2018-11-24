الشمس يعود للتدريبات استعدادا للقناة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشمس في الواحدة من ظهر اليوم تدريباته على ملعب النادى بمصر الجديدة، استعدادا لمواجهة نظيره القناة في الأسبوع الحادى عشر من منافسات الدوري الممتاز ب.



ويعود الشمس الى تدريباته بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة طه شحاته للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على جمهورية شبين الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة بهدف نظيف.



كان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في لقائين ونجح الفريق البرتقالى في الفوز ذهابا بثلاثية لهدف وإيابا بهدف نظيف.



الجدير بالذكر.. أن الشمس يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من 10 لقاءات حقق فيهم 5 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد وبفارق 4 نقاط عن فريق سيراميكا المتصدر برصيد 20 نقطة.