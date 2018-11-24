ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الشمس يعود للتدريبات استعدادا للقناة

السبت 24/نوفمبر/2018 - 12:59 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشمس في الواحدة من ظهر اليوم تدريباته على ملعب النادى بمصر الجديدة، استعدادا لمواجهة نظيره القناة في الأسبوع الحادى عشر من منافسات الدوري الممتاز ب.

ويعود الشمس الى تدريباته بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة طه شحاته للاعبين لمدة 24 ساعة عقب الفوز على جمهورية شبين الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة العاشرة بهدف نظيف.

كان الفريقان قد التقيا الموسم الماضي في لقائين ونجح الفريق البرتقالى في الفوز ذهابا بثلاثية لهدف وإيابا بهدف نظيف.

الجدير بالذكر.. أن الشمس يحتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من 10 لقاءات حقق فيهم 5 انتصارات و4 هزائم وتعادل وحيد وبفارق 4 نقاط عن فريق سيراميكا المتصدر برصيد 20 نقطة.
loading...

ترشيحاتنا

حتحوت يهنئ الجهاز الفنى الجديد للنادى الأهلى

الصحف تبرز تفقد الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية لأنفاق قناة السويس والعاصمة الإدارية

مطعم يتحدى زبائنه.. 30 سندوتش والجائزة موبايل.. صورة

وزيرة البيئة: حلم تطوير محمية رأس محمد أصبح حقيقة بعد 10 سنوات تخطيطا

من فرقاطة حربية إلى يخت ساحر مضاد للرادارات.. صور

تعيينات جديدة للسائقين بشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا

الأهلي يتلقى عشرات السير الذاتية لمدربين أجانب

الإمارات تتكفل بتكاليف علاج ونقل جثمان سائحة روسية توفيت في دبي

شيكابالا يبحث عن ريالات الخليج بعد الفشل اليوناني

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام المقاولون

الأرصاد تحذر من انعدام الرؤية على الطرق السريعة بدءا من الغد .. فيديو

نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

فيديو

اقتصادي: مصر ولبنان بحاجة لإقامة شراكات في مجال السياحة ..فيديو
الأنفاق تتعاقد مع سيسترا الفرنسي استشاريا لمشروع مد المترو لقليوب
معرض للصور والصحف النادرة للشيخ زايد بالأهرام احتفالا بمئوية ميلاده
الغندور:غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة السفن
المرور: استمرار الغلق الجزئي لطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟