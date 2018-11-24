النائب ممتاز دسوقي يطالب التعليم بتحويل المشرف الاجتماعي إلى مشرف نشاط

تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، حول تحويل المشرفين الاجتماعيين بالمدارس الى مشرفي نشاط، ودمج اختصاصاتهم معًا لتحقيق استفادة أكبر من عملهم وتوفير عدد من العاملين بالمدارس.





وقال دسوقي، فى بيان صحفى له، إن وظيفة المشرف الاجتماعي ومشرف النشاط يجب أن تشمل العديد من المهام التي تحقق أكبر قدر ممكن من التنمية الاجتماعية والعلمية بالمدرسة، حيث يقع على المشرف مسئولية إقامة علاقة جيدة مع الطلاب وكسب ثقتهم، لمساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي تواجههم أثناء الدراسة، ودراسة أوضاع الطلاب المتعثرين وتقديم الحلول العملية لمساعدتهم، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع للحصول على المعرفة، ومعاونة أسرة التدريس على تنمية التفكير والإبداع، وتشجيع تكوين جماعات النشاط المدرسي، فالمشرف يعتبر بمثابة دينمو المدرسة يعمل على تفعيل دورها بالشكل المطلوب وعدم اقتصارها على المواد العلمية فقط.



