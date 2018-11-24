شاهد.. ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق في آخر ظهور قبل الطلاق

تداول عدد من مستخدمي السوشيال ميديا، آخر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق رجل الأعمال والمنتج محمد نبيل حلاوة، قبل حدوث الطلاق، والتي كانت قد شاركتها «ياسمين» عبر حسابها على إنستجرام خلال العام الماضي قبل أشهر من وقوع الطلاق.



وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصورة وزوجها السابق يحتضنها ويقبلها في الشارع، بينما تقتص الصورة جزءا كبيرا من وجه طليقها.



وكانت ياسمين عبد العزيز قد انفصلت عن زوجها محمد نبيل حلاوة منذ فترة، لكنها ظلت متكتمة على الخبر لفترة طويلة، وتم الكشف عنه قبل أيام.



وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية، فيلمها الأخير "الأبلة طم طم"، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع، ومن إخراج علي إدريس.