حكم طاعة الأم المقصرة في حق أبنائها

ورد سؤال للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه : "هل الأم لها حقوق على أبنائها، حتى لو لم تقم بواجباتها تجاه أبنائها، بل على العكس كانت تهتم بنفسها كثير على حساب ابنائها ؟ "



وأضاف "شلبي" في إجابته عن السؤال قائلا: إن الأم لها حقوق على ابنائها حتى وإن قصرت معهم، لافتا إلى أن المعاملات بين الاقارب وصلة الرحم لا تبنى على ردود الأفعال بين الطرفين، فإذا قصر أحد في حق الآخر فلا يجب أن يقصر هو أيضا في حق قريبه المقصر في حقه كأن يردها له.



وأوضح أمين الفتوى، أن كل فرد عليه مسؤوليات وحقوق تجاه أهل بيته وأسرته، والمقصر سيحاسبه الله.



وأِشار إلى قول الله تعالى : " وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ".

