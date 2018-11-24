ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم طاعة الأم المقصرة في حق أبنائها

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه : "هل الأم لها حقوق على أبنائها، حتى لو لم تقم بواجباتها تجاه أبنائها، بل على العكس كانت تهتم بنفسها كثير على حساب ابنائها ؟ "

وأضاف "شلبي" في إجابته عن السؤال قائلا: إن الأم لها حقوق على ابنائها حتى وإن قصرت معهم، لافتا إلى أن المعاملات بين الاقارب وصلة الرحم لا تبنى على ردود الأفعال بين الطرفين، فإذا قصر أحد في حق الآخر فلا يجب أن يقصر هو أيضا في حق قريبه المقصر في حقه كأن يردها له.

وأوضح أمين الفتوى، أن كل فرد عليه مسؤوليات وحقوق تجاه أهل بيته وأسرته، والمقصر سيحاسبه الله.

وأِشار إلى قول الله تعالى : " وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق في آخر ظهور قبل الطلاق

5 نصائح تساعدك فى العلاج من نزلات البرد

نهال نبيل في ضيافة صدى البلد .. اليوم

رجل يعتزل البشر ويتقاسم حياته مع دب.. فيديو

نصائح للحفاظ على غسالتك نظيفة دائما وتدوم لفترة أطول

برلماني: منطقة بنبان الأكبر عالميا في الإشعاع الشمسي ..فيديو

هل يكررها الفرعون .. واتفورد ضحية السوبر هاتريك الأول لـ محمد صلاح.. فيديو

مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

أم تغسل ابنها 23 مرة بالشامبو والمسحوق بسبب الفازلين

الري: استمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا على السواحل الشمالية

إسرائيل تستعد لمواجهة إيران وحزب الله بهذه الطريقة

بث مباشر لأحداث مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة البيئة تفتتح مركز الزوار بمحمية رأس محمد.. صور

فى عيد ميلادها .. شاهد إطلالات ساحرة لـ ميرفت أمين

30 صورة لترميم معبد أُنثى فرس النهر الحميدة بالأيدي الناعمة في الكرنك

النجم العالمي جيسون ديرولو يتألق في حفله الأول بالقاهرة.. صور

استمرار نزح مياه الأمطار من شوارع المنوفية.. صور

فيديو

اقتصادي: مصر ولبنان بحاجة لإقامة شراكات في مجال السياحة ..فيديو
الأنفاق تتعاقد مع سيسترا الفرنسي استشاريا لمشروع مد المترو لقليوب
معرض للصور والصحف النادرة للشيخ زايد بالأهرام احتفالا بمئوية ميلاده
الغندور:غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية وحفاظا على سلامة السفن
المرور: استمرار الغلق الجزئي لطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟