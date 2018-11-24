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معرض للصور والصحف النادرة للشيخ زايد بالأهرام احتفالا بمئوية ميلاده

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه أقيم معرضا للصور والصحف النادرة للشيخ زايد آل نهيان بالأهرام في إطار الاحتفال بمئوية ميلاده.

وأضاف "سلامة" خلال لقائه على قناة "دي إم سي" أن الاحتفالية على مدار اليومين السبت والأحد، موضحا أن المعرض يضم صورا نادرة وتاريخ لمسيرة اتحاد الإمارات المصرية الإماراتية.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن هناك تعاونا مع الخارجية المصرية، والأرشيف الإماراتي لضم صور الشيخ زايد والعلاقات بين البلدين.
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