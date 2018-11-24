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فن

المرأة المصرية والكتابة.. أمسية لوزيرة الثقافة بالمجلس الأعلى

السبت 24/نوفمبر/2018 - 02:46 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تقيم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أمسية ثقافية بعنوان "المرأة المصرية والكتابة.. في مئوية باحثة البادية ملك حفني ناصف"، وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ويشارك في الأمسية نخبة من الكاتبات والكتاب من بينهم: (الأستاذة/ إقبال بركة - الشاعرة الدكتورة/ شيرين العدوي- الدكتورة/ عزة بدر - الكاتبة الأستاذة/ هالة البدري).

ويدير الأمسية الناقد الكبير الدكتور/ أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس وتقام الأمسية ضمن سلسلة "ندوات وأمسيات" التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة.
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