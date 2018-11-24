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أخبار البلد

سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، وهشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية الدروع، حيث أهدى "فاروق" درع النقابة العامة للخدمات الإدارية إلى الوزير، وأهدى "سعفان" درع الوزارة إلى رئيس النقابة.

كما أهدى "فاروق" درع النقابة إلى كل من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونبيل العاقل الأمين العام للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، اليوم السبت، مؤتمر الاتحاد العربي واجتماعات الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة، بمشاركة 8 دول عربية.


سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية
سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية
سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية
سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية
سعفان يتبادل الدروع مع رئيس الخدمات الإدارية
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