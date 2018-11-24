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حوادث

تجديد حبس 4 متهمين من شركاء ابنة القرضاوي في تمويل الإرهاب

السبت 24/نوفمبر/2018 - 01:19 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي
جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حبس 4 متهمين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتمويل الإرهاب، فى القضية رقم 316 لسنة 2016، والمتهمة فيها ابنة القرضاوي وآخرون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وحضور معتز زكريا، رئيس نيابة أمن الدولة العليا بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

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