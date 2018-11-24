غدا.. انحصار فرص سقوط الأمطار على البلاد.. والقاهرة تسجل 22 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، غدا، الأحد، أنه يسود طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة أحيانا كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:(القاهرة 22/16، الاسكندرية 22/18، مطروح 21/17، بورسعيد21/16، رفح 22/11، طابا 21/14، كاترين 16/8، شرم الشيخ 27/18، بني سويف 23/13، الأقصر 25/14، الوادي الجديد 25/13، حلايب 23/17).



