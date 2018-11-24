محمود العسيلي يتألق في أحدث حفلاته.. وجمهور يتحدى برودة الطقس.. صور

أحيا الفنان محمود العسيلي حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس، الجمعة، بإحدى المدارس الدولية في القاهرة، وعلى الرغم من برودة الجو وانخفاض درجات الحرارة، إلّا أن جمهور العسيلي، حرص على إحياء حفله الأخير.



ووسط عدد كبير من الحاضرين، غنى محمود العسيلي باقة من أجمل أغنياته أبرزها: «الليلة، عايشة، يبقى انت أكيد في مصر»، ثم اضطر إلى عدم استكمال الحفل بسبب هطول أمطار غزيرة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة جمهوره.



في سياق آخر، طرح محمود العسيلي أمس فيديو كليب لأغنيته الجديدة "بيت جدتي" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.