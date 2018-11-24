نوال الزغبي تنتهى من تسجيل الأغنية العاشرة من ألبومها الجديد

انتهت المطربة نوال الزعبي، من تسجيل أغنيتها العاشرة ضمن ألبومها الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق خلال الفترة المقبلة، حيث يتم طرحه عبر موقع يوتيوب وتطبيق أنغامي.



وتتعاون نوال الزغبي في هذا الألبوم مع عدد من الملحنين المصريين والعرب، ويشهد الألبوم أكثر من لهجة ما بين المصري واللبناني والخليجي.



يذكر أن نوال الزغبي تستعد في الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية.